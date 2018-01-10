Hyundai больше не будет создавать "скучные" автомобили

Шеф-дизайнер корейской автомобилестроительной компании Hyundai Люк Донкервольке заявил, что популярная марка прекратит разрабатывать "скучные" машины. Как сообщает топ-менеджер, современный однообразный стиль моделей бренда является ошибочной тенденцией.

По словам Люка Донкервольке, бренд должен отказаться от стилевого однообразия и начать придавать автомобилю уникальное оформление, созданием которого он и будет заниматься. Отмечается, что дизайнерская команда марки готова разрабатывать внешность авто, которое будет соответствовать их сегменту. Первые прототипы марки представят в конце 2018 в начале 2019 года.

Помимо всего, дизайнер рассказал о стилистическом оформлении машин бренда Genesis. Их дизайн подвергнут изменениям, но очень осторожно, так и в настоящее время у авто имеется стиль «вульгарность».

Стоит сказать, что Люк Донкервольке числится на посту шеф-дизайнера Hyundai с 2016 года. Раньше художник трудился в Bentley, Audi, SEAT и Lamborghini. Особенно он прославился при создании внешности Lamborghini Murcielago и Lamborghini Gallardo.