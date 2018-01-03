Lifan X70 может получить ценник ниже миллиона рублей

Кроссовер Lifan X70 готовится к продажам на российском рынке. Есть вероятность, что самый доступный вариант паркетника будет продаваться в РФ по цене не выше психологического барьера в миллион рублей. Данная информация озвучена в одном из дилерских центров китайской марки в Петербурге.

Ожидается, что в базовой версии кроссовер Lifan X70, в России уже прозванный «убийцей» Hyundai Creta, получит ценник в 900 000 рублей. Новинка получила 2-литровую силовую установку мощностью 136 л.с. Для нее предусмотрены 5-МКПП и вариатор, а также безальтернативный передний привод.

Базовую версию Lifan X70 можно сравнивать с кроссовером Hyundai Creta в комплектации Active. Южнокорейская машина с передним приводом продается в России за 914 900 рублей. Ее моторный отсек занимает 1,6-литровая силовая установка. При этом в РФ полноприводный Renault Duster стоит 917 900 рублей. Автомобиль оснащается 2-литровым двигателем тягой 143 л.с.

У кроссовера Lifan X70 в России есть китайские конкуренты в лице паркетников Chery Tiggo 3 и Haval H2 ценой 799 900 и 1 079 900 рублей соответственно. Новика доберется до РФ 17 апреля. При мерно тогда же производитель озвучит рублевый прайс на нее.