Названы цены на новый внедорожник Nissan Terra

Японская машиностроительная компания Nissan назвала стоимость своего нового рамного внедорожника Nissan Terra, который теперь предлагается на авторынке Поднебесной. Сообщается, что за новинку придется выложить от 169 800 до 245 800 юаней, что в рублевом выражении составит от 1 730 000 до 2 505 000 рублей.

Новый Nissan Terra построили на платформе пикапа Nissan Navara. Отмечается, что новинку оснастили массивной решеткой радиатора, головной оптикой со встроенными секциями ДХО и агрессивным бампером с массивными воздухозаборниками. Салон новинки подобен интерьеру Nissan Navara. В нем появились аналогичные передняя панель, панель управления с цветным монитором бортового компьютера, такая же центральная консоль, подобный блок управления двухзонным климат-контролем и фирменный мультимедийный центр с внушительным сенсорным экраном.

В моторном отсеке нового Nissan Terra установлен 2,5-литровый 184-сильный бензиновый агрегат, который работает в паре с 6-скоротсной МКПП, 6-диапазонной АКПП с системами заднего и полного привода с блокировкой дифференциала.

Габариты нового внедорожника составят 4882X1850X1835 мм, а длина колесной базы достигает 2 850 миллиметров. В перечне опций нового внедорожника стоит отметить шесть защитных подушек, ABS, EBD, курсовую устойчивость, систему экстренного торможения, антипробуксовочную систему, камеру заднего обзора, круиз-контроль, индикатор давления в покрышках, парковочный помощник и электрический панорамный люк.