Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет

Академия Skoda показала эскизы кабриолета, базой для которого стал компактный кроссовер Karoq. В данное время машина существует как задумка, но в июне чертежи студентов, воплощенные в настоящий автомобиль, станут поводом для специального мероприятия, на котором дебютирует транспортное средство.

Авторами кабриолета на базе кроссовера Skoda Karoq являются 20 студентов академии в Млада-Болеславе. Машина уже продемонстрирована на скетчах в глобальной сети. Юные машиностроители видят свое детище молодежным автомобилем для активных водителей.

Ранее училище Skoda продемонстрировало компактный пикап FUNstar, в основу которого легла третья генерация модели Fabia. Машина получила усиленную центральную стойку, колесные диски размерностью 18 дюймов, светодиодную подсветку днища, другую радиаторную решетку и LED-оптику.

Также для автомобиля предусмотрены усовершенствованная стереосистема с сабвуфером на 200 ватт, а также обновленный мультимедийный комплекс с тачскрином. Также студенты Skoda показали пляжный багги Element, основанный на компакт-каре Citigo. Автомобиль без крыши и задних кресел получил аудиосистему на месте «дивана». Моторный отсек машины занимает электродвигатель на 60 кВт (82 л.с.).