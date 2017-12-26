В сети рассекретили новый кроссовер Changan CS75

Китайский автопроизводитель Changan продемонстрировал свой новый кроссовер Changan CS75. На рынок новинка выйдет весной нынешнего года.

Сообщается, что новинку обустроили полностью измененной светодиодной головной оптикой, большой решеткой радиатора, переделанными бамперами с огромными воздухозаборниками и задними фонарями, которые объединены в моноблок. В салоне нового кроссовера появился полифункциональный руль, обновленная передняя панель, цифровая панель управления, прогрессивный мультимедийный центр с внушительным «парящим» тачскрином, цифровой стояночный тормоз и трехзонный климат-контроль.

Габариты нового Changan CS75 составят 4650X1850X1695 мм, а размер колесной базы достигает 2 700 миллиметров. В моторном отсеке новинки разместился 178-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра. Он функционирует в паре 6-диапазонной «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом» с полным и передним приводом. Стоимость новинки назовут позже.