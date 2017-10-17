Оренбургский Росреестр отремонтирует свой Toyota Land Cruiser 200 за 200 000 рублей

Оренбургское областное управление Росреестра объявило аукцион по ремонту мотора на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, выпущенным в 2012 году. Внедорожник, находящийся в собственности ведомства, имеет госномер О 039 ОО и за его ремонт организация потратит больше 200 000 рублей.

Причиной ремонта двигателя выступает ухудшение технического состояния японской машины. В соответствии с условиями контракта исполнитель обязуется выполнить ремонт на протяжении 15 дней. Мастера компании должны разобрать силовой агрегат, сменить изношенные комплектующие, заново собрать двигатель и поставить мотор на прежнее место.

Все затраты, связанные с приобретением всех элементов мотора возлагаются на компанию, которая должна будет осуществить ремонт двигателя. За услуги ремонта региональный филиал Росреестра готов выложить 217 300 рублей.