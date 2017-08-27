Российские дилеры получили кроссовер Citroen C3 Aircross

Французская компания Citroen объявила о том, что пополнит российский авторынок своими новыми автомобилями. Citroen C3 Aircrosss можно будет приобрести по цене от 1 070 000 до 1 382 000 рублей.

Стало известно, что к официальным дилерам попадет Citroen C3 Aircross в трех вариантах силовых установок - двух бензиновых двигателей отдачей в 82 и 110 л.с и дизельного мотора, мощность которого составляет 92 лошадиные силы.

Обновленный кроссовер отличается увеличенным клиренсом, защитными накладками на переднем и заднем бампере, колесами большего диаметра и расширителями крыльев. В своем семействе C3 Aircross имеет самый просторный салон, который предполагает комфорт и увеличенное то для ног пассажирам на задних сидениях.

В базовой комплектации автомобиля регулируется положение руля, установлены задние дисковые тормоза, передние и боковые подушки безопасности, системы активной и пассивной безопасности, а также ассистирующие функции.

Самая дорогая комплектация модели содержит современную информационно-развлекательную мультимедиа систему, а также такую систему, как Grip Control, которая получила сразу пять вариантов регулировки: Снег, Грязь, Песок, Стандарт, ESP Off. Это позволит наилучшим образом использовать все возможности шасси.