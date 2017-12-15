В сети появились тизеры кроссовера MG X-Motion

Автомобилестроительная компания MG накануне показала первые тизеры нового концептуального кроссовера X-Motion. Новинку вскоре представят официально на Пекинском автосалоне.

Посмотреть и "пощупать" на новый концепт-кроссовер можно будет уже 25 апреля, когда откроются двери автосалона в Пекине. Примерная дата появления серийной версии пока что не известна.

"Живой" MG X-motion в серийном варианте скорее всего будет базироваться на основе Roewe RX8, который в свою очередь унаследовал платформу от вседорожника Maxus D90. Но и платформа D90 была просто модернизированным шасси от Maxus T60. В результате, перед разработчиками появилась масса возможностей.

Если же придерживаться идеи, что модель будет построена на основе Roewe RX8, то MG X-motion получит 2,0-литровый двигатель, способным вырабатывать 224 лошадиные силы, работая в тандеме с 6-диапазонным "автоматом". Позже автомобиль может обзавестись гибридным мотором, а на конец 2019 года запланирована премьера на рынке Великобритании.