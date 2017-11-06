Volvo показала свой первый электрогрузовик

Шведские машиностроители из Volvo раскрыли подробности о своем первом электрическом грузовике Volvo Fl Electric. На рынок новинка выйдет в 2019 году, тогда же стартует и массовая сборка большегруза.

Масса электрогрузовика составляет 16 тонн, а дальность хода без подзарядки достигает 300 километров. В моторном отсеке размещен 252-сильный электромотор, работающий в тандеме с 2-диапазонной КПП и литий-ионным аккумулятором. Быстрая зарядка батареи займет не больше 1-2 часов, а если заряжать от энергосети, то на это затратят больше 10 часов.

Отмечается, что электрический грузовик Volvo FL Electric не производит вредных выбросов в атмосферу, потому его можно использовать на закрытых терминалах и зонах природоохранного значения. Интересно, что у грузового электрокара низкий уровень шума, благодаря чему можно выполнять внушительный объем грузоперевозок ночью. Это даст возможность разгрузить дороги в течение дня.