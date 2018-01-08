Прогнозируется подорожание автомобилей на 10-15%

Падение российской валюты на мировом рынке существенно сказывается на всех сферах промышленности, а автомобильная - не исключение. В Минпромторге отметили, что ожидается подорожание иномарок на 10-15%.

Эксперты сообщают, что в связи с обвалом цен на рубль, значительно возрастут цены на машины, ввозимые на территорию России. И тому есть несколько причин. Во-первых, сама стоимость иномарок в долларах, а во-вторых, новые ставки на утильсбор.

С начала этого месяца в России начали действовать новые правила утильсбора. Отныне, растаможка машин, объемом двигателя до 2,0 литра подорожала на весомые 90%, а машины с 2,0-литровыми и больше двигателями и вовсе облагаются огромным налогом. Следовательно, даже бюджетные авто получат прибавку в стоимости.

Однако, для компаний, имеющих производственные комплексы в РФ все выглядит не так печально, ведь им не придется платить за растаможку. К тому же, производство ведётся с использованием российских материалов, что уменьшает стоимость.