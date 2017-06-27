Компания Mitsubishi приняла меры по расширению производства в Калуге

На днях завод изготавливающий автомобили Mitsubishi на территории Российской Федерации заявил о расширении производства. Теперь на заводе началась работа в две смены.

Объявление о расширении производительности публика услышала еще в прошлом году, когда директор Mitsubishi Motors Corporation приехал в Москву. Для того чтобы укрепить позицию Mitsubishi на российском автомобильном рынке планируется больше загрузить производство.

На заводе было оборудовано еще 440 дополнительных рабочих мест. Сотрудники прошли полное обучение у технических специалистов корпорации Mitsubishi.

Начиная с прошлого года показатель продаже компании стал увеличиваться, выходя на новый уровень в автомобильном рынке. Было приложено много усилий, для того чтобы достичь увеличения объема и качества выпускаемых автомобилей. Калужский завод производит около 125 тысяч машин в год.