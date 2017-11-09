TopCar занимается разработкой пакета Inferno для Mercedes GLC Coupe

Российское тюнинг-ателье TopCar занимается разработкой пакета дополнений для кроссовера Mercedes GLC Coupe. Уже знакомы проект Inferno добавит модели уникальный оттенок, колесные диски и элементы интерьера и экстерьера, что сделает машину куда красивее оригинала.

Согласно тизерам, опубликованным в сети, Mercedes GLC Coupe в исполнении Inferno получит оригинальный оттенок Blue Gem. Обвес также получил некоторые изменения. Например, передний бампер получил новые агрессивные воздуховоды, а радиаторная решетка обзавелась шильдиком TopCar. Также были переработаны капот, "юбки", спойлер и задний диффузор.

Напомним, ранее TopCar занимались разработкой Inferno для Mercedes GLE, в котором был полностью переработан интерьер. Тюнеры использовали несколько сортов дорогой древесины, золото и даже крокодилью кожу. Салон GLC Coupe даже в базовом варианте выглядит на порядок лучше, чем у GLE, что даст возможность дизайнера проявить фантазию на всю силу.