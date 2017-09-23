В РФ отзовут 20 030 кроссоверов Mazda CX-5

Японская машиностроительная компания Mazda отзывает в России 20 030 кроссоверов Mazda CX-5 из-за дефектов в тормозной системе. Об этом сообщают представители Росстандарт.

Отзыв затронет кроссоверы, которые проданы в период с ноября 2012 по сентябрь 2015 года. В сообщении от ведомства указывается, что авто отзывают из-за ненадлежащей герметичности чехла заднего тормозного суппорта, который может подвергнуться коррозии.

Данная неисправность приводит к образованию коррозии и увеличении сопротивления при перемещении вала. В свою очередь это приводит к дорожным авариям. На авто, попавших под отзыв на сервис осуществят проверку, распространяется ли действие отзывной кампании на суппорты, встроенные в машины. Если коррозию обнаружат, то тормозные суппорты заменят, а если ее не будет, то защитный чехол заменят модифицированным.