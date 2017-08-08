В Казахстане состоялись две крупные автомобильные выставки

В казахской столице Астане прошло два интересные мероприятия выставка автомобильных комплектующих KIAE supported by Automechanika и выставка коммерческих машин CTECA. В торжественном открытии мероприятий принимали участие несколько представителей высшего руководства страны.

На выставке KIAE supported by Automechanika как обычно показали автозапчасти от компаний Karcher, Phaeton DC, СОБЕК-сервис, Мастер-Инструмент, Газпром-смазочные материалы, КитайШинТорг, Bohnenkamp, EuroMotor и иных фирм. Впервые на автовыставку свои комплектующие привезли компании из Британии, Италии, Японии и Сербии.

На фестивале CTECA, специализирующемся на коммерческих авто, представило множество единиц техники от известных автопроизводителей. Среди них стоит выделить «МАЗ-Казахстан», Volvo Group Kazakhstan, Hyundai Com Trans Kazakhstan, Авто-Трейд и Автокапитал. Новую дорожную и строительную технику презентовали фирмы «Стройдормаш» и «RM-Terex».