Jeep поднимает цены на Renegade и все комплектации Grand Cherokee

По словам представителей аналитического агентства компания Jeep снова повысила цены на автомобили своей марки. В частности поднялась цена на все виды Jeep Grand Cherokee и на Jeep Renegade.

Jeep Grand Cherokee теперь будет стоить минимум 3 020 000, тогда как максимальная цена автомобиля составит почти 4 миллиона. Это на 0,9% - 3,4% от прошлой цены. Напомним, что все Jeep Grand Cherokee полного привода и имеют автоматическую коробку передач с 8-скоростями.

Если говорить о втором внедорожнике, то он прибавил к цене 26 - 40 тысяч рублей, а это на 1,9-2% больше прежней цены. Теперь Jeep Renegade можно будет приобрести по цене от 1 325 000 до 2 070 000 российских рублей.