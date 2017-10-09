Китайские СМИ рассекретили Skoda Kamiq

Совсем недавно в китайских СМИ появились первые фотографии нового кроссовера чешской компании Skoda Kamiq, который был запечатлен "голым", что говорит о скорой презентации новинки. Модель станет самым дешевым кроссовером компании.

Skoda Kamiq получит за основу архитектуру MQB, которая на самом деле является устаревшей, но все также обладает множеством преимуществ. Одним из них стали габариты модели, которые не уступают Hyundai ix25/Creta. Также новинка получила особый двигатель, предназначенный именно для Поднебесной.

В движение кроссовер Skoda Kamiq приводится мотором семейства ЕА211 Evo - 1,5-литровым двигателем, вырабатывающим 110 лошадиных сил. Подобные силовые установки представлены только для китайского рынка, так как соответствуют требованиям по выбросам. По всей вероятности, вскоре данный агрегат заменит устаревшие 1,6-литровые моторы Skoda и на других рынках.

Дата официального показа Skoda Kamiq пока что не разглашается, однако, скорее всего, мы увидим новинку уже 25 апреля на Пекинском автосалоне. На рынке модель появится уже этим летом.