На торги выставили единственный BMW M3 30 Years American Edition

Спортивный седан BMW M3 вышел на американский авторынок 30 лет назад и стал одним из самых востребованных авто. К 30-летнему юбилею бренда в США компания создала спецверсию BMW M3 30 Years American Edition, представленную прошлой осенью, за нее хотят выручить больше 130 000 долларов.

Спецверсию BMW M3 снабдили кузовным оттенком Frozen Red II, золотистыми 19- и 20-дюймовыми колесными дисками и регулируемой подвеской. Еще седан оснастили новой системой выхлопа с титановым глушителем и задним фиксированным углепластиковым крылом.

Дополнительно седан получил пакет Competition, карбон-керамические диски тормозов, пакет M-Performance и бесконтактную зарядку для гаджетов. В салоне особого BMW M3 замечены цвета американского флага, а сам салон отделан кожей, алькантарой и углеволокном.

В подкапотном пространстве BMW M3 30 Years American Edition установлен 3-литровый 6-цилиндровый 430-сильный мотор, работающий в тандеме с 6-диапазонной механической трансмиссией. До первой «сотни» машина разгоняется за 4,0 секунды.