Изменения парковочной зоны пермского аэропорта порадуют водителей

По просьбам посетителей пермского аэропорта, руководство приняло решение внести некоторые коррективы в парковочный комплекс. Основным изменением стало разрешение выезда легковым автомобилям через четвертый шлагбаум.

До этого момента четвертым шлагбаумом пользовались только водители общественного транспорта. Теперь они выезжают с легковыми автомобилями, а въезд в привокзальную зону так и остался только для общественного транспорта. По решению руководства еще одним изменением станет строгий контроль соблюдения правил пользования парковкой и дорожного движения на территории аэропорта. Такое решение должно поспособствовать улучшению качества обслуживания.Въезд на парковку осуществляется через новую круговую развязку.

Чтобы проверить остаток времени бесплатной или оплаченной парковки водители могут воспользоваться паркоматами расположенными в привокзальной зоне. Также обещают увеличить их количество, к летнему сезону, чтобы предотвратить большие очереди и заторы.

Условия льготной парковки остались без изменений. Руководство аэропорта напоминает посетителям, что на въезде в парковочный комплекс стоят информационные стенды, на которых можно найти информацию о правилах пользования парковкой. Знание данной информации позволит избежать спорных ситуаций и конфликтов.