В марте увеличился спрос на 20% на авто KIA с пробегом в России

В России сертифицированные поддержанные автомобили KIA можно приобрести по специальной программе «KIA Уверен». В результате в марте продажи автомобилей с пробегом составили 476 единиц, что на 20% больше продаж марта 2017 года.

Согласно сведениям KIA Motors Rus с начала года было реализовано 1 323 поддержанных авто по программе «KIA Уверен». В результате продажи авто с пробегом выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Официальная программа реализации поддержанных KIA предусматривает машины, которым нет четырех лет, а также пробег которых не превышает 120 000 километров. В программе участвует 71 дилер-центр производителя по всей РФ. Стоит отметить, что помимо возраста и пробега, автомобили также должны иметь официальный документ о ввозе авто в Россиию.

Кроме того, авто по программе «KIA Уверен» должно быть куплено у официального представителя компании, иметь прозрачную историю, а также сервисную книжку с ТО. При этом машина будет дополнительно проверена на наличие серьезных ДТП с повреждением геометрии кузова и оригинального ПТС. После чего авто будет сертифицировано.

Клиент «KIA Уверен» может воспользоваться тест-драйвом авто, обменять на другую модель в течение 14 дней, получить особые условия КАСКО, в течение года или до 2 000 километров воспользоваться бесплатной диагностикой, а также год использовать программу помощи на дорогах.