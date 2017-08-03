Кроссовер Tesla Model Y начнет выпускаться в 2019 году

Американский автопроизводитель Tesla начнет производство своего электрического кроссовера Tesla Model Y осенью следующего года. Об этом информируют журналисты специализированного издания Reuters со ссылкой на собственные источники.

Если такая информация найдет свое подтверждение, то электрокроссвер Tesla Model Y увидит свет ранее, чем это ожидается на данный момент. По словам источников, близким к руководству Tesla, выпуск электромобиля начнут в ноябре 2019 года.

В соответствии с более ранней информацией, полученной от инсайдеров, в продаже электрокроссовер Tesla Model Y должен появиться весной 2020 года. Если же производство электрокара начнут в ноябре 2019 года, то на рынок авто выйдет в начале 2020 года.

Электрический кроссовер Tesla Model Y построят на той же архитектуре, на которой разработали Tesla Model 3. Новинку начнут собирать на калифорнийском автозаводе Tesla, но авто может начать выпускаться еще и в Поднебесной. Новинка будет позиционироваться как бюджетный электрокроссовер с опциональным полным приводом и завышенным клиренсом.