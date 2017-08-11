"Заряженный" кроссовер Audi SQ8 был замечен в Подмосковье

В сети опубликовали первые живые снимки нового кроссовера Audi SQ8, почти без камуфляжа. Автомобиль был замечен в Подмосковье возле заправки на Калужском шоссе.

Фото опубликовало издание "Авторевю". Согласно полученным снимкам, генерация Audi SQ8 оснащена иным передним бампером, воздухозаборником большего размера, и сдвоенным патрубком выхлопной системы.

Автоэксперты уверены, что новый кроссовер Audi SQ8 получит ту же трансмиссию, что и модель SQ7: четырехлитровый турбодвигатель V8 производительностью 435 лошадиных сил и восьмискоростная АКПП. Однако не исключено, что новинка обзаведется гибридной установкой из трехлитрового турбомотора V6 с отдачей в 470 лошадиных сил.

Премьера серийной генерации Audi Q8 состоится до конца июня, не исключено, что модель появится в Пекине уже в конце месяца. При этом версия SQ8 появится уже в течение года. Производство кроссоверов будет запущено на предприятии в Словакии.