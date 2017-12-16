К концу этого года на российский рынок приедет новый китайский кроссовер Dongfeng Fengguang 580. Об этом сообщает пресс-служба российского офиса компании Dongfeng.

Новый кроссовер Dongfeng приедет в Россию под именем 580, в Поднебесной новинка известная, как Fengguang. На местном рынке автомобиль продается в двух комплектациях, которые отличаются друг от друга размерами и интерьером. Помимо этого, для машины доступно семиместное исполнение. В Россию скорее всего приедет одна версия - "стандартная".

В данном исполнение модель оснащается бензиновым "атмосферником", объемом 1,8 литра. Данный агрегат способен вырабатывать 139 лошадиных сил. Кроме него, модель оснащается турбированным 4-цилиндровым 150-сильным мотором, генерирующим 150 лошадиных сил. "Атмосферник" работает совместно с 5-скоростной механической коробкой передач, а "турбочетверка" работает в тандеме с вариатором CVT.