Названы пять секретов долговечности шин

Зачастую случается так, что отечественный потребитель ездит на одной резине 5-6 лет. Производители шин не рекомендуют этого делать. Вместо этого они советуют пользоваться одним комплектом покрышек не более четырех сезонов, а также назвали пять секретов их долговечности.

Шины нуждаются в ротации. Так, если машина оснащена передним приводом, то и передние колеса у нее быстрее изнашиваются. Чтобы это было не так заметно, следует менять местами задние и передние покрышки каждые 8-10 тысяч километров пробега.

Производители указывают нормы давления в шинах. Это важный показатель, и если его не соблюдать, то резина быстрее изнашивается. Кроме того, у автомобиля может увеличиться расход топлива, если колеса накачаны воздухом слабее, чем требуется.

За покрышками необходимо следить. Иногда автомобиль имеет неполадки, которые отражаются на резине. Если их замечать, то при своевременном обращении на сервис, можно сэкономить и на ремонте, и на шинах.

Спокойная езда сохраняет шины. Любители резкой, агрессивной езды гораздо чаще меняют покрышки.

Шины, если на них не ездить, нужно правильно хранить. Можно подвешивать их или складывать стопкой. Кроме того, если шины лежат, то их следует переворачивать и менять их положение раз в три месяца. Также не стоит забывать, что покрышки при хранении не любят влагу, свет, жару, а также находиться вблизи активных веществ вроде растворителей и так далее.