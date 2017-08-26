В июле стартуют продажи новых электрических фургонов MAN Truck and Bus

Производитель грузовиков MAN Truck and Bus, принадлежащий немецкому автоконцерну Volkswagen AG, сообщил, что в июле начнутся продажи новых электрических фургонов. Новинка, получившая название MAN eTGE, обойдется покупателем в 86 000 долларов, что эквивалентно 5 418 000 рублей по актуальному курсу.

Фургоны MAN eTGE с электродвигателем будут построены на основе электрического Volkswagen e-Crafter. Новинка получит удобные кресла для грузчиков и водителя, а также довольно просторный салон.

Главной особенностью фургона стал набор батарей мощностью 36 кВт. Аккумуляторы позволят MAN eTGE преодолеть до 160 километров, что является оптимальным расстоянием для городских перевозок. Кроме того, компания разработала функцию быстрой зарядки для аккумуляторов, которая позволит за 45 минут восполнить 80% энергии. Полная зарядка батарей займет около девяти часов.

В июле электрический фургон MAN eTGE будет доступен уже в Германии, Норвегии, Бельгии, Австрии, Франции и Нидерландах. На других авторынках мира новинка появится позднее.