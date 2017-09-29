Кроссовер Acura CDX преобразовали в Sport Hybrid

Самый маленький кроссовер Acura CDX, сборка которого стартовала в Китае получил версию Sport Hybrid. Его разработали на архитектуре Honda HR-V и он призван соперничать с Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и BMW X1.

Сообщается, что два года назад в Китае появился базовый вариант исполнения Acura CDX, оснащенный 1,5-литровым 182-сильным мотором, работающим в паре с 8-скоростной роботизированной трансмиссией DCT с двойным сцеплением. А вот новая версия получила в подкапотное пространство 2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 145 лошадиных сил - установка работает по экономичному циклу Аткинсона в тандеме с двумя электромоторами. Один из них подключается к ДВС и работает только как генератор, а другой генерирует 184 «лошадки» и передает крутящий момент на переднюю ось.

Большую часть времени гибридный автомобиль передвигается при помощи электротяги. Только при большой скорости бензиновый мотор подключается напрямую к колесам. Под полом багажника появился литий-ионный аккумулятор. Приставка Sport в названии гибрида объясняется тем, что главный электропривод позволил осуществлять реакции на нажатие акселератора максимально быстрыми, потому автолюбитель может почувствовать себя в спорткаре. Внешне новинка получила пластиковый обвес, исполненный в оттенке кузова.