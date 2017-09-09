Новый Toyota Land Cruiser Prado представлен в формате фургона

Британское подразделение компании Toyota показало внедорожник Land Cruiser Prado в спецверсии Utility Commercial. Машина представляет собой небольшой фургон.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в модификации Utility Commercial для того, чтобы стать фургоном, лишился заднего дивана, и в машине осталось только два посадочных места. Второй ряд кресел сменил багажный отсек с ровным полом под поклажи. Для задних окон автомобиля предусмотрены заглушки в цвет кузова.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в формате фургона оборудован передними, боковыми и коленными подушками безопасности. Также для машины предусмотрены 17-дюймовые стальные диски, галогеновые фары, старт мотора с кнопки, доступ без ключа, система мультимедиа с 4,2-дюймовым дисплеем, ассистент контроля прицепа. Кроме того, в салоне автомобиля присутствуют кондиционер и тканевая обивка.

Моторный отсек фургона Toyota Land Cruiser Prado занимает дизельная установка объемом 2,8 литра. Ее производительность составляет 180 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена механическая трансмиссия. Внедорожник уже доступен британцам по предзаказу, а у дилеров автомобиль появится в июле нынешнего года. Напомним, в 2017 году в России было реализовано 13 755 внедорожников land Cruiser Prado.