Компания Hyundai подала заявку на регистрацию нового товарного знака Leonis

Компания Hyundai запатентовала новое название Leonis. Публика ждет от официальных представителей марки информации о цели патента.

К сожалению на данный момент нет достоверных данных о том, какой компания планирует производить автомобиль по данным названием.

Новый товарный знак был запатентован в бюро США в начале текущего месяца. Как отмечено в документации Hyundai Leonis может стать названием разнообразного количества автомобилей.

Зарубежные эксперты считают что новое название возможно будет использоваться для компактного кроссовера. Но Hyundai такое предположение не подтвердила. Не стоит исключать что , корейский бренд запатентовал название для будущих полностью электрических беспилотных моделей.