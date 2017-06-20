В сентябре начнется производство первой партии новых КАМАЗов К5

«Ростех» сообщил, что в сентябре соберут первую партию магистральных тягачей – 20 КАМАЗов К5. На данный момент автопроизводитель начал подготовку автоматизированного производства КАМАЗ-54901 с внедрением электронного технологического процесса.

Стоит отметить, что «Ростех» является крупнейшим акционером отечественного производителя грузовиков. Компания уточнила, что разработка грузовика КАМАЗ К5 уже завершена и концерн занят подготовкой производства.

Официальная презентация магистрального тягача КАМАЗ К5 состоялась в сентябре 2017 года. Магистральный тягач КАМАЗ-54901 получил современную кабину, которую выполнили по новым стандартам комфорта. В результате водитель получает доступ к ряду удобств.

Модель КАМАЗ К5 стала эффективнее благодаря передней оси с нагрузкой до 9 тонн, коробкой-автомат ZF TraXon и новой силовой установке, которая соответствует лучшим аналогам мира. Мотор представляет собой рядный Р6, который работает на дизельном топливе. Производство АКПП ZF TraXon будет локализовано в Татарстане, по словам «ЦФ КАМА».