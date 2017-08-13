Появились шпионские снимки Hyundai i30 N-Line

Накануне в сети опубликовали новые шпионские фотографии Hyundai i30 N-Line, который проходил дорожные испытания. Стоит отметить, что новинка практически не замаскирована, что дает увидеть основные изменения.

Данный автомобиль идеально подойдет тем, кто не хочет переплачивать за "лошадей", так как он обладает неплохими ходовыми характеристиками и не сильно уступает представленному ранее i30 N с 275-сильным двигатель. Не уступает в мощности, но зато уступает в цене.

Кузов модели получит спортивные акценты, а передняя часть, хоть и закрыта маскировкой, может похвастаться новой головной оптикой, большой радиаторной решеткой и агрессивным бампером. Под капотом у Hyundai i30 N-Line располагается турбированный двигатель, объемом 1,0 литра. Помимо него доступен 1,4-литровый мотор, который может генерировать 200 лошадиных сил.

Пока что дата премьеры новинки не известна, как и не известны сроки начала продаж. Hyundai i30 N появится в продаже уже в конце апреля этого года.