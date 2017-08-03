Эксперты назвали причины, по которым россияне меняют машины

Срок владения автомобилем у россиян составляет примерно 5 лет. Специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ» решили выяснить причины, по которым отечественные автолюбители меняю свои авто и затеяли онлайн-анкетирование, в котором приняли участие 13 000 человек.

Как показал проведенный опрос, 43,1% граждан могут сменить машину, так как она им надоела. 40,5% меняют авто из-за улучшения своих финансов. 32,5% опрошенных ответили, что поменяют авто, если оно будет часто ломаться, а 25,5% респондентов сообщили, что машину сменят при изменении семейного положения и появления детей. 17% автолюбителей могут приобрести более бюджетную модель, если срочно будут необходимы деньги, а 16% поменяют авто в случае появления новых увлечений, для которых потребуются новые функции авто.

9,6% граждан сменят машину при росте цен на обслуживание. Столько же граждан поменяют авто на более дорогое, если у них появится новая хорошая работа либо повышение в должности.

8,7% опрошенных поменяют свою машину на более интересное авто. 3,8% рассказали, что сменят автомобиль по истечении гарантийного срока.