Российские цены на машины Subaru поднялись из-за утильсбора

Японский бренд Subaru изменил ценники на свои автомобили в России по причине повышения сбора на утилизацию машин. Следствием этого стало подорожание всего модельного ряда Subaru на территории России.

Теперь цена кроссовера Subaru XV в РФ выросла на 30 000 – 40 000 рублей. Стоимость авто состави от 1 599 0000рублей. Все версти кроссовера Subaru Forester повысились в цене на 40 000 рублей и теперь за него придется отдавать от 1 699 000 рублей. Ценник на Subaru Outback подняли на 50 000 рублей, и теперь за авто автолюбители выложат 2 449 000 рублей. Данная машина сохранит свою цену только в модификации с 3,6-литровым двигателем (3 299 000 рублей).

За седан Subaru WRX 2018 модельного года необходимо заплатить от 2 479 000 рублей, что свидетельствует о повышении цены на 80 000 рублей. «Заряженная» версия Subaru WRX STI, получившая под капот 300-сильный агрегат, обойдется россиянам в 3 430 000 рублей (+180 000 рублей).