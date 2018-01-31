В Череповце психдиспансер хочет купить KIA Sportage за 1,5 млн рублей

Вологодский областной психдиспансер №1 в Череповце намерен затратить 1 501 900 рублей для приобретения нового автомобиля, которым станет корейский кроссовер KIA Sportage. Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2017 года.

В источниках финансирования указываются средства, которые получены при осуществлении деятельности, приносящей прибыль. Заявки на торги принимают до 7 мая текущего года.

Психоневрологическому диспансеру требуется кроссовер, в списке оборудования которого числятся индикатор дождя, круиз-контроль и задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом. В заявке на закупку отмечается, что авто должно быть оснащено обогревом всех кресел, рулевого колеса, аудиосистемы и стеклоочистителей, кронштейнами 2-го ряда для детских сидений, дефлекторами обдува для пассажиров третьего ряда, дверными ручками, выполненными в матовом хроме, комплексом оперативного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» и иными ассистентами.