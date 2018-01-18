Toyota Land Cruiser Prado в марте завоевал первенство на Дальнем Востоке

В соответствии с информацией, полученной от экспертов аналитического центра «АВТОСТАТ», в марте 2018 года автолюбители Дальневосточного ФО купили 1148 новых автомобилей, что на 3,5% выше показателей годичной давности. Интересно, что на местном авторынке поменялся лидер продаж, которым стал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, проданный в количестве 88 штук.

Второе место в рейтинге досталось еще одному «японцу» - кроссоверу Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 87 единиц. ТОП-3 закрывает российский внедорожник УАЗ «Патриот», продажи которого достигли 64 экземпляра.

В ТОП-5 автомобилей, востребованных в Дальневосточном регионе, попали Toyota Land Cruiser (61 авто) и Hyundai Creta (54 машины). В первой десятки фигурируют Nissan Terrano (46 шт.), Lexus RX (42 ед.), Nissan X-Trail (41 шт.), Lexus LX (39 ед.) и Toyota Fortuner (32 шт.).