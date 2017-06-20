УАЗ «Патриот» представлен в экспедиционной спецверсии

Ульяновские машиностроители представили в Сети внедорожник УАЗ «Патриот» в новой специальной версии, предназначенной для экспедиций. Автомобиль стал более проходимым благодаря дополнительному оборудованию.

По сути, ульяновцы разработали вездеход на базе модели УАЗ «Патриот». Предзаказ на внедорожник уже открыт и доступен он в РФ и в странах СНГ по цене от 1 039 990 рублей. В продажу машина поступит в конце мая.

Для экспедиционного УАЗ «Патриот» предусмотрены шины BF Goodrich All-Terrain, особый багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста, защита порогов, лебедка «Спрут 9000 Спорт». Перечисленные решения входят в пакет Off-Road. В салоне автомобиля установлены кондиционер, информационно-развлекательный комплекс с семидюймовым тачскрином и навигатором с картами России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Для кузова экспедиционного внедорожника УАЗ «Патриот» предусмотрены оранжевый и зеленый цвета. Также для автомобиля предусмотрен особый шильдик, расположенный на левой двери машины.

Моторный отсек внедорожника УАЗ «Патриот» занимает 2,7-литровый 135-сильный агрегат. Сочетается он с 5-МКПП, укомплектован раздаточной коробкой и подключаемым полным приводом. В стандартном исполнении машина стоит от 719 000 рублей.