Mitsubishi L200 в 2018 году стал самым популярным пикапом в России

За первые два месяца 2018 года Mitsubishi реализовал 1 074 автомобиля модели L200, чем по праву заслужил первое место по продажам на российском рынке в семействе пикапов.

По сравнению с прошедшим годом, продажи Mitsubishi L200 выросли почти в 8 раз. Доля модели составляет 39% от реализации всех пикапов на автомобильном рынке. В одном только марте Mitsubishi продала 778 автомобилей модели L200. Эта сумма превышает половину всех продаж этого семейства на авторынке России.

Такой рост популярности автомобиля обусловлен высоким спросом на него среди частных организаций. Данная модель участвует в программе корпоративных продаж и показывает хорошие результаты. За март текущего года количество таких продаж корпоративным клиентам составило 70%.