Zagato на базе Lamborghini Gallardo построит эксклюзивный суперкар

Мастера тюнинг-ателье намерены реализовать проект по разработке эксклюзивного суперкара, основой для которого станет модель Lamborghini Gallardo 2014 года. Накануне в Сети появились первые тизеры модернизированного транспортного средства.

Суперкар на базе Lamborghini Gallardo от ателье Zagato будет выполнен в формате родстера. Автомобиль должен дебютировать в мае на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Новинка получит название L595 Zagato. Она должна быть построена на основе суперкара Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante. Это указывает на то, что машина будет оснащаться мотором V10 тягой как минимум в 570 лошадиных сил и полным приводом. До 100 км/ч родстер сможет разгоняться за 3,9 секунды.

«Донор» для суперкара L595 Zagato разработан на основе модели Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera. Машина выпущена по случаю 95-летия Уго Загато, основателя ателье. Машину приобрел коллекционер Альберт Шписс. По его мнению, данный родстер представляет собой воплощение идеи «современной классики».

Суперкар L595 Zagato будет отличаться от своего «донора» только кузовом. Основой для него станет углепластик.