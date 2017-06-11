Представлены «живые» фото кроссовера Zotye T600 нового поколения

Фотошпионы показали первые живые фотографии кроссовера Zotye T600 нового поколения. Машину запечатлели в камуфляже, однако даже так видно, что она больше не похожа на Volkswagen Touareg. На китайском рынке автомобиль появится в течение года.

Ранее китайские машиностроители показывали визуализации нового кроссовера Zotye T600. Сейчас он числится под заводским номером B11G.

В данное время Zotye T600 представляет в Китае целую линейку, в которой состоят обычный кроссовер и его модификации Sport и Coupe. Все они отличаются друг от друга экстерьером. Спортивную версию паркетника китайцы продают с 2016 года. Кросс-купе отправилось на рынок в 2017 году.

Стандартный Zotye T600 появился в 2013 году. Его называют «клоном» Volkswagen Touareg, так как паркетник очень похож на немецкий кроссовер. Для нового поколения «китайца» предусмотрены виртуальная приборная панель, новая фронтальная панель, мультимедийная система с возвышающимся сенсорным дисплеем. Рычаг переключения передач в машине заменен на «шайбу».

Силовая линейка нового Zotye T600 не озвучивается. Нынешняя версия машины оснащается 1,5- и 2-литровыми моторами тягой 162 и 190 л.с. Для агрегатов предусмотрена 5-МКПП. 2-литровый двигатель также комплектуется РКПП.

В России текущий Zotye T600 продается с моторами объемом 1,5 и 2.0 л тягой 149 и 177 л.с. Стоимость машины в РФ составляет от 829 990 рублей.