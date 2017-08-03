Кроссовер Roewe RX5 представлен в "золотой" версии

Компания Roewe показала публике уже знакомый кроссовер RX5 в новой "золотой" версии. Автомобиль выполнен в черном цвете с золотистыми декоративными вставками.

Среди особенностей паркетника модернизированная решетка радиатора, противотуманные фары, бамперы, а также несколько линий кормы.

Переднеприводный Roewe RX5 оснащен 2-литровым двигателем мощностью 220 лошадиных сил, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль может похвастаться приятными дополнениями, например, он получил информационно-развлекательным комплекс, которым можно управлять с помощью голоса, камеру с обзором 360 градусов и шесть подушек безопасности.

К сожалению, фотографии интерьера салона машины пока не опубликованы. Вероятно салон обновленной версии не подвергся изменениям. Эксклюзивный кроссовер можно будет приобрести на авторынке КНР по цене 1 682 000 рублей.