В Омске продают автомобили обанкротившегося бизнесмена Турманидзе

Омский предприниматель Леван Турманидзе, который владел торговым центром, авиационным агентством и рестораном, признан банкротом в марте 2017 года. Управляющая финансами обанкротившегося бизнесмена Татьяна Федица объявила о продаже имущества Турманидзе, а после оценки автопарка банкрота выяснилось, что три из четырех авто даже не заводятся.

Четыре «легковушки» признанного банкротом предпринимателя в настоящее время выставили на продажу. В списке продаваемых авто фигурируют Range Rover 2004 года, за который просят от 270 000 рублей, Mercedes-Benz GL 2008 от 750 000 рублей, Mercedes-Benz Viano 2.2 2008 года выпуска, за который намерены выручить 230 000 рублей и единственный в хорошем состоянии внедорожник Land Rover Defender 2012, за который придется отдать в 1 600 000 рублей.

Леван Турманидзе назвал дату открытия аукционов по повышению цены. Торги запланированы на 24 мая нынешнего года.