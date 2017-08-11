Жителям Дальнего Востока предложат дополнительную скидку на покупку авто

По словам министра промышленности и торговли России, правительство готовит заманчивые скидки специально для жителей Дальнего Востока. Эта акция подтолкнет население к покупке новых автомобилей.

Ожидается, что это мотивирует население приобретать машины российского производства. Глава Минпромторга отметил, что скидки будут рассчитаны на автомобили, которые по стоимости не будут превышать 1,4 миллиона рублей. Благодаря этой акции планируется повысить спрос на российские автомобили.

К тому же это должно помочь заменить подержанный транспорт, которым пользуются жители Дальнего Востока, на новые автомобили. Информация об объеме скидок в рамках господдержки пока не опубликована. Известно только, что программа начнет свое действие с 11 апреля текущего года.