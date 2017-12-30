Nissan Grand Livina получит архитектуру от Mitsubishi Xpander

В ближайшем будущем на рынок может выйти новый японский небольшой минивэн Nissan Grand Livina, разработанный с использованием платформы Mitsubishi Xpander. Об этом сообщают азиатские СМИ.

Следует сказать, что актуальная генерация Nissan Grand Livina появилась в 2013 году. Модель построили на шасси хэтчбэка Nissan Note. Под капотом минивэна разместился 1,5-литровый агрегат, пару которому составляют МКПП с передним приводом.

Отмечается, что новинку могут оснастить 1,5-литровым 120-сильным двигателем или мотором объемом 2,0 литра с мощностью 150 «лошадок». Они смогут работать с «механикой» и 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Размеры нового минивэна достигнут 4475X1750X1700 мм, а величина колесной базы равна 2775 миллиметров, клиренс же составит 205 мм. Внешнее и внутренне оформление машины подвергнется изменениям. Дебют новинки состоится к концу нынешнего года, но стоимость и точная дата премьеры пока засекречены.