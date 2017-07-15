BMW и Hyundai в 2018 году начнут производство в России на новых условиях

Автопроизводители Hyundai и BMW в 2018 году запустят производство авто в России на новых условиях. Соответствующее заявление подтвердил Денис Мантуров, глава Министерства промышленности и торговли РФ.

До конца года зарубежные компании должны подписать специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом. В результате в Подмосковье построят новый завод по производству легковых авто Hyundai в режиме полного цикла, а также завод в Санкт-Петербуге. При этом предприятие Hyundai в культурной столице будет выпускать силовые установки, что позволит увеличить уровень локализации марки в России до 60%.

Для нового завода BMW выделили место в Калининграде. Предприятие производителя намерены запустить уже в 2020 году, где будут собирать самые популярные модели марки в России: X1, X3, X4, X5, X6, а также 3-Series, 5-Series и 7-Series в кузове седан.