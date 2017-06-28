Выпущен пакет SRT-Inspired Rallye для кроссовера Dodge Durango GT

Американская машиностроительная компания Dodge добавила агрессии своему кроссоверу Dodge Durango, выпустив для него пакет дополнений SRT-Inspired Rallye. Пакет предназначен для Dodge Durango GT 2018.

Как сообщают в пресс-центре бренда, в состав пакета войдут переработанный капот и пересмотренные светодиодные фары. Также поменяется внешность переднего и заднего бамперов. На обновленном капоте расположен дополнительный воздуховод, отвечающий за охлаждение производительного мотора.

В интерьере стоит отметить спортивные кресла-ковши с замшевыми акцентами. Также сиденья первого и второго рядов получили электрический подогрев.

В моторном отсеке Dodge Durango GT с пакетом SRT Inspired Rallye разместился 6-цилиндровый 3,6-литровый двигатель с отдачей 295 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-диапазонной АКПП с задним или полным приводом.