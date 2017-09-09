Представлен универсал Audi A6 Avant нового поколения

Компания Audi презентовала A6 Avant нового поколения. Автомобиль получил различные современные технологии, а также спортивный дизайн.

A6 Avant может похвастаться очень вместительным багажным отделением. При сложенной спинке заднего сидения объем багажника автомобиля составляет 1 680 литров. Модель также получила новую стильную решетку радиатора и большой рельефный кузов.

Автомобиль оснащен системами массажа передних кресел, вентиляции, обогрева, а также разнообразными функциями помощи водителю. Новый Audi A6 Avant будет отличаться от предыдущей версии более просторным салоном.

Разработчики оснастили универсал современными технологиями. На передней панели разместятся два тачскрина для управления мультимедиа системой.

Audi A6 Avant является полноприводной моделью, за счет чего улучшилась управляемость автомобилем и понизился радиус разворота на большой скорости. На данный момент информация о дате дебюта A6 Avant неизвестна. Однако вероятнее всего, презентация автомобиля состоится в ближайшие несколько месяцев.