На рынок вышел новый небольшой кроссовер Hyundai Encino

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai начала продажи своего небольшого кроссовера Hyundai Encino. Автомобиль уже начал продаваться в китайских автоцентрах.

Стоит отметить, что новинка уже доступна в четырех вариантах исполнения, за которые стоит отдать от 129 900 до 155 900 юаней. Новый кроссовер снабдили трапецевидной радиаторной решеткой, узкими фарами головного света, под ними появились остекленные ниши с ходовыми фонарями, еще ниже разместились решетки воздухозаборников. На боковых частях кузова разместились выштамповки и большой пластиковый обвес.

В моторном отсеке нового Hyundai Encino появился бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, выдающий 177 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 7-секционной роботизированной КПП с двойным сцеплением и системой переднего привода.

В списке стандартных функций новинки числятся 7 защитных подушек, климат-контроль, управления стабилизацией движения и мультимедийная установка с «парящим» сенсорным экраном. В топовой версии стоит отметить адаптивный круиз-контроль и систему контроля за полосой движения. Также установлены система экстренного торможения и камеры кругового обзора.