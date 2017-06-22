УФАС возьмется за проверку дилерских центров "АвтоВАЗ" в Челябинске

УФАС Челябинской области всерьез возьмется за проверку дилерских центров "АвтоВАЗ" по подозрению в специальном сокрытии базовых версий моделей и навязывании дополнительных дорогостоящих услуг. Причиной послужило заявление одного гражданина, который не смог приобрести LADA в базовом варианте.

Горожанин сообщил представителям антимонопольной службы о том, что по всей Челябинской области нет дилера, который готов продать базовую версию модели. По словам продавцов, такие машины либо вообще не существуют, либо приезжают к дилеру по спецзаказу. В результате остаётся лишь ждать полгода пока приедет, либо же покупать модель с опциями. Как отметил заявитель, дилеры не брезгуют использовать базовую модель в рекламе.

УФАС Челябинской области призвало горожан к сотрудничеству. Поэтому если вас буквально вынудили купить какую-то опцию, то следует сообщить представителям организации.