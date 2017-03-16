Пикап Foton Tunland появился на авторынке Китая

Foton Tunland поступил в продажу на китайском авторынке. Компания предлагает покупателям 8 версий пикапа. Стоимость новинки составляет от 879 000 до 1 261 000 рублей.

Разработчики Foton Tunland изменили дизайн задних фонарей, переработали бамперы и головную оптику. Автомобиль также получил большую радиаторную решетку и дневные светодиодные фонари. Новый пикап будет отличаться увеличенным размером. Теперь длина модели составляет 5 603 мм, а ширина - 3 398 мм.

Салон Tunland копирует внедорожник Foton Sauvana. Однако интерьер теперь будет дополнять информационно-развлекательная мультимедиа система, модернизированная передняя панель и переработанный блок управления климат-контролем.

В движение Foton Tunland будет приводить атмосферный двигатель от Mitsubishi, мощность которого составляет 136 лошадиных сил, или турбодизельный двигатель с отдачей 116 л.с. Автомобиль получит 5-скоростную механическую КПП Getrag.