В сеть попали свежие снимки Mercedes-Benz GLS следующего поколения

В интернет попали новые шпионские фотографии немецкого Mercedes-Benz GLS следующей генерации. Несмотря на обилие камуфляжа, которым покрыт автомобиль, ряд особенностей авто все уже удалось рассмотреть.

На страницах американского специализированного портала Motor1 появился фотоснимок нового Mercedes-Benz GLS, скрытого под камуфляжной пленкой, который выведен на тест-драйв. В соответствии заявлениями автоэкспертов, внешнее оформление кузова создано на основе прототипа, замеченного при разработке нескольких моделей Mercedes-AMG.

Вероятно, в подкапотном пространстве нового Mercedes-Benz GLS разместится мощный 4-литровый мотор, генерирующий производительность в 600 лошадиных сил. Эксперты высказали предположение, что новый автомобиль выйдет на авторынок или в конце 2018, или в начале 2019 года.