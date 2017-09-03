Suzuki прекратила сборку внедорожника Jimny из-за смены поколения

Японская машиностроительная компания Suzuki в феврале 2018 года прекратила выпускать свой культовый небольшой внедорожник Suzuki Jimny. Это объясняется тем, что в складских помещениях дилеров и компании имеется приличное количество автомобилей, чтобы можно было дождаться выхода новой генерации внедорожника.

Отмечается, что новый Suzuki Jimny представят осенью нынешнего года. Также стоит указать, что с 2018 года все машины в Японии обязательно оснащаются ассистентом курсовой устойчивости.

Новый Suzuki Jimny уже не раз показывали на шпионских фотографиях. Новинка прибавила в размерах и получила узнаваемое угловатое оформление, благодаря которому она похожа на маленький Mercedes-Benz G-Class.

Вероятно, под капотом нового Suzuki Jimny разместится 1,2-литровый мотор Dualjet с мощностью 90 лошадиных сил. Кроме него предусматривается турбоагрегат Bootsterjet объемом 1,0 литр, генерирующий 111 «лошадок». Новинку ожидают на рынке в начале 2019 года.