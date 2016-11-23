Фотошпионы опубликовали снимки салона кроссовера Changan CS35

Еще в марте автопроизводитель Changan рассекретил дизайн кузова нового кроссовера CS35. Совсем недавно фотошпионам удалось заглянуть в солон новинки и опубликовать в сети свежие фото.

Компания Changan готовит к дебюту новое поколение CS35. Премьера модели состоится весной текущего года. Судя по фотографиям, автомобиль будет оснащен несколько иной передней панелью. Разработчики модернизировали центральную консоль, а также руль кроссовера. Судя по всему, Changan CS35 еще сможет похвастаться электронным ручным тормозом.

Модель подверглась рестайлингу, благодаря ее новому дизайну, кроссовер будет заметно отличаться от своих предшественников. CS35 получит новую решетку радиатора, переработанную оптику и воздухозаборники на переднем бампере.

Из изменений также стоит отметить, что увеличились размеры автомобиля. Длина паркетника теперь составляет 4335 мм, а ширина - 1 825 мм. Под капотом нового поколения Changan CS35 будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью в 117 лошадиных сил. Мотор будет тработать либо с 5-скоростной "механикой", либо с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.